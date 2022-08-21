تنظيم أسبوع تعريفي بالجامعات الأهلية الجديدة ابتداء من الثلاثاء المقبل

وجّه أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، بتنظيم أسبوع تعريفي بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية التي تبدأ الدراسة بها خلال العام الجامعي الجديد 2022/2023.

وصرح عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن فعاليات الأسبوع تبدأ الثلاثاء المقبل ولمدة أسبوع بمقر مجلس إدارة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

تعريف الطلاب بجميع تفاصيل الجامعات الأهلية

وأضاف المتحدث الرسمي، أن هذا الأسبوع يستهدف تعريف طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية بكافة التفاصيل المرتبطة بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والبالغ عددها 12 جامعة، وتشمل جامعات «أسيوط، المنصورة، بني سويف، الإسكندرية، حلوان، الزقازيق، بنها، الإسماعيلية الجديدة، جنوب الوادي، المنوفية، المنيا، شرق بورسعيد» الأهلية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن فعالية أسبوع التوعية بالجامعات الأهلية الجديدة تتضمن وجود ممثلين من الجامعات الـ12 الجديدة للإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور المرتبطة بالبرامج الدراسية ونظام الدراسة بالجامعات والمصروفات الدراسية والإمكانات المادية والبشرية بهذه الجامعات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن هذا الأسبوع يكون متاحا للطلاب من الثلاثاء المقبل وحتى 30 أغسطس بدءًا من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية أعدت صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعرض من خلالها الأخبار والتطورات الخاصة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما تجيب على جميع الاستفسارات وأسئلة الطلاب وأولياء الأمور.

قبول الطلاب من خلال التنسيق الإلكتروني

جدير بالذكر أنه تقرر قبول الطلاب بكليات 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني، ويتم قبول الطلاب من خلال مرحلة تنسيق إلكتروني مستقلة عن تنسيق القبول بالجامعات الحكومية خلال الفترة من الثلاثاء المقبل حتى 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

ويقتصر التقديم على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والشهادات العربية والأجنبية خريجي هذا العام فقط.

ويبدأ تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة عقب انتهاء مرحلة التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وذلك عن طريق التقديم المباشر للجامعات الأهلية.