هجوم على أوديسا.. وموسكو تتهم أوكرانيا بقتل ابنة مفكر روسي

تتبادل روسيا الاتهامات مع أوكرانيا، بشأن قصف محطة زابوريجيا النووية، وبعد اتهام موسكو لأوكرانيا، أمس، بتسميم جنودها بمواد كيميائية، وجهت روسيا اليوم، الاتهامات لـ كييف، بالتسبب فى مقتل ابنة ألكسندر دوجين المفكر الروسي القومي، الذي يدعو روسيا إلى استيعاب أوكرانيا.

هجوم بسيارة مفخخة خارج موسكو

قالت السلطات الروسية، إنها تحقق في هجوم بسيارة مفخخة خارج موسكو أسفر عن مقتل ابنة ألكسندر دوجين، المفكر الروسي القومي المتطرف الذي يدعو روسيا إلى استيعاب أوكرانيا.

وبينما قال المحققون إنهم يفكرون في جميع الروايات عندما يتعلق الأمر بتحديد المسؤول، في حين تكهنت وزارة الخارجية الروسية باحتمال وجود صلة بأوكرانيا، وهو أمر سرعان ما نفاه مستشار زيلينسكي وفقا لوكالة أنباء رويترز.

مستشار زيلينسكي: «لسنا دولة إجرامية»

وقال ميخايلو بودولياك للتلفزيون الأوكراني، إن أوكرانيا بالطبع ليس لها علاقة بهذا لأننا لسنا دولة إجرامية مثل روسيا الاتحادية، وأننا لسنا دولة إرهابية.

وفي الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا للاحتفال بعيد استقلالها فى الرابع والعشرون من أغسطس، أفاد مسؤولون عسكريون وإقليميون بمزيد من الضربات الروسية على أهداف في شرق وجنوب البلاد.

وسقطت قذائف المدفعية على مدينة قريبة من أكبر محطة نووية في أوروبا خلال الليل وضربت صواريخ روسية أهدافًا بالقرب من أوديسا، ميناء أوكراني على البحر الأسود ومركز لتصدير الحبوب.

وقال المتحدث باسم الإدارة الإقليمية، إن خمسة صواريخ كروز روسية من طراز كاليبر أُطلقت من البحر الأسود على المنطقة خلال الليل وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية طائرتين، بينما أصابت ثلاثة أهداف زراعية، لكن لم تقع إصابات.

وقالت روسيا الأحد إن الصواريخ دمرت مستودعًا للذخيرة يحتوي على صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، بينما قالت كييف إن صواريخ أصيبت.

روسيا: دمرنا مستودع يحتوي على صواريخ هيمارس أمريكية

وأبلغت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، عن عدة محاولات اعتداء روسي على مدار الـ 24 ساعة الماضية في دونباس، المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها جزئيًا الانفصاليون الموالون لموسكو والتي كانت هدفًا رئيسيًا للحملة الروسية في الأشهر الماضية.

وأضافت أن القوات الروسية شنت هجوما ناجحًا في الجنوب على قرية بلاهوداتني على الحدود بين منطقتي خيرسون وميكولايف.

وقال حاكم المنطقة فيتالي كيم، إن مدينة ميكولايف تعرضت للقصف بصواريخ متعددة من طراز إس -300 في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت مدفعتي هاوتزر من طراز M777 في مواقع قتالية بمنطقة خيرسون، ومستودعا للوقود في منطقة زابوريزهزه.