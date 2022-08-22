مصاريف كلية الطب جامعة الفيوم 2022.. والأوراق المطلوبة للتقديم

ساعات قليلة تفصلنا عن فتح باب تلقي أوراق التقدم لكلية الطب جامعة الفيوم 2022، عقب انتهاء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري للعام الجامعي الجديد للعام الدراسي 2022/2023، بمجموع بلغ 377 درجة بنسبة مئوية بلغت 91.95%، بينما بلغ أقل حد للقبول في مختلف الجامعات الحكومية المصرية 91.6%، فيما يتساءل الطلاب الذين تم قبولهم في كلية الطب هذا العام عن الأوراق المطلوبة للتقديم، والمصروفات الدراسية، للاستعداد للتقديم فور فتح الباب أمام الطلاب.

مصاريف كلية الطب جامعة الفيوم

وقال الدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، قرر توحيد المصاريف والرسوم الدراسية لكافة الكليات والمعاهد الجامعية للمرحلة الجامعية الأولى سواء العلمية أو النظرية، ومنها مصاريف كلية الطب جامعة الفيوم، موضحا أنّ الرسوم ستكون أقل من 1000 جنيه، ولكن لم يتم تحديدها حتى الآن وذلك فيما يخص البرامج العامة.

مصاريف برامج الدراسة بعدد الساعات

وأضاف أنّ هناك برامج دراسة أخرى مميزة في جامعة الفيوم، ويتم حسابها بعدد الساعات حسب كل برنامج، ووفق اختيارات كل طالب ومن برنامج لآخر، موضحا أنّ الجامعة ستصدر اللائحة الجديدة للرسوم الدراسية لكل الكليات خلال الساعات القليلة المُقبلة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في طب الفيوم

وتشترط كلية طب جامعة الفيوم، عدة أوراق للتقدم للعام الدراسي الجامعي الجديد، وهي:

- بطاقة الترشيح

- بطاقة الرقم القومي للطالب

- أصل شهادة الثانوية العامة

- 8 صور شخصية

- المصروفات الدراسية المقررة

- استمارة 2 جند + نموذج 6 جند للذكور للذكور

- المصروفات الدراسية

32 قسما بكلية الطب جامعة الفيوم

وعلى الرغم من أنّ كلية طب جامعة الفيوم، تأتي ضمن أحد الكليات المميزة والتي يطلق عليها الطلاب والأهالي كلية القمة، إلا أنّ أنّها تتميز أيضاً بكونها تضم 32 قسما مختلفاً وهي:

- التشريح

- الطب الشرعي والسموم

- الطفيليات

- الباثولوجي

- الهيستولوجي

- الفسيولوجي

- الفارماكولوجي

- الكيمياء الحيوية

- طب الأطفال

- طب وجراحة العيون

- الأنف والأذن والحنجرة

- جراحة القلب والصدر

- الجراحة العامة

- جراحة المخ والأعصاب

- الأمراض الصدرية

- جراحة العظام

- المسالك البولية

- الباطنة العامة

- الأمراض الجلدية التناسلية

- التخدير

- طب الأورام

- القلب والأوعية الدموية

- الباثولوجيا الإكلينيكية

- الأمراض النفسية

- الأمراض العصبية

- الأمراض المتوطنة والكبد

- الصحة العامة وطب المجتمع

- الروماتيزم والتأهيل

- طب الحالات الحرجة

- النساء والتوليد

- الميكروبيولوجي

- الأشعة التشخيصية