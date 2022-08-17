تعرف على نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة الفيوم 2022 والحد الأدنى

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة الفيوم 2022، ضمن تنسيق الكليات في كافة الجامعات المصرية، حيث تأتي كلية طب الأسنان في المرتبة الثانية عقب كلية الطب التي يُقبل طلاب الثانوية العامة قسم علمي علوم على الالتحاق بها، لمميزاتها المتعددة وأقسامها المتميزة، كما أنّ سنوات الدراسة بها أقل من كلية الطب البشري.

وتقدم «الوطن» نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة الفيوم 2022، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة الفيوم

وبلغ الحد الأدنى للقبول في كلية طب أسنان جامعة الفيوم 2022، 375 درجة بنسبة مئوية بلغت 91.4%، بينما بلغ الحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية 91.34% للعام الجامعي الجديد 2022/ 2023.

الأوراق المطلوبة للتقديم بطب أسنان

وأوضحت كلية طب أسنان جامعة الفيوم، في بيان لها، أنّ الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية هي:

1- أصل استمارة الثانوية العامة

2- أصل شهادة الميلاد المميكنة

3- 6 صور شخصية

4- نموذج 2 جند للطلاب الذكور + نموذج 6 جند للطلاب مواليد 1996 وما قبلها

5- صورة بطاقة الرقم القومي

6- بطاقة الترشيح

7- المصروفات الدراسية المقررة

أقسام كلية طب أسنان جامعة الفيوم

وتضم كلية طب الأسنان جامعة الفيوم 2022، 12 قسماً مختلفاً، يختار الطالب بأي منهم سيلتحق وهي:

1-جراحة الوجه والفم والفكين

2- بيولوجيا الفم

3- العلاج التحفظي

4- طب الفم وأمراض اللثة

5- باثولوجيا الفم

6- تقويم الأسنان

7- الأطفال والصحة العامة

8- الاستعاضة الصناعية

9- علاج الجذور

10- خواص المواد

11- أشعة الفم

12 - التركيبات السنية المثبتة

للتواصل مع كلية طب أسنان

وخصصت كلية طب أسنان جامعة الفيوم، عدة أرقام يمكن للطلاب من خلالها التواصل معهم، أو الاستفسار من خلالها عن طريق الرقم الأرضي للكلية وهو 0842064056.