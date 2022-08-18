تبدأ كلية طب الأسنان بالفيوم، في تلقي أوراق طلاب الثانوية العامة قسم علمي علوم، وما يعادلها من شهادات، والذين تم ترشيحهم للالتحاق بالكلية، خلال الأيام القليلة المُقبلة، وتحديدا عقب انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق للالتحاق بها، واختيار قسما للتخصص فيه، من بين 12 قسما متنوعا، وتطلب الكلية عدة أوراق للتقدم إليها، بالإضافة إلى مصاريف كلية طب أسنان جامعة الفيوم 2022، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول بها 375 درجة بما يعادل 91.46%.

مصاريف كلية طب أسنان جامعة الفيوم 2022

تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مصاريف كلية طب أسنان جامعة الفيوم 2022 والأوراق المطلوبة للتقديم، وشروط القبول بها.

أولا: شروط القبول:

1- الحصول على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم 2022.

2- الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية فما فوق، وهو 91.46%، أي 375 درجة.

وفيما يخص مصاريف طب الأسنان، فلم يتم تحديدها حتى الآن، لكنها تتراوح بين 440 و502.5 جنيها، وفقا للعام الماضي، ولم يتم الإعلان بعد هل ستظل كما هي أم سيتم زيادتها.

أوراق التقدم لكلية طب أسنان الفيوم

أوضحت كلية طب أسنان جامعة الفيوم 2022، عدة أوراق للتقدم إلى الكلية والالتحاق بها، تمثلت في 7 أوراق هامة ورئيسية وهي:

1- بطاقة الترشيح.

2- استمارة الثانوية العامة و3 صور منها.

3- صورة البطاقة الشخصية و3 صور منها.

4- أصل شهادة الميلاد و3 صور منها.

5- عدد 6 صور شخصية للطالب مدون اسمه على ظهرها.

6- نموذج 2 جند للطلاب الذكور + نموذج 6 جند لمواليد 1996 وما قبلها.

7- فيزا لدفع المصروفات الدراسية المقررة.

12 قساما بالكلية

يختار الطلاب الملتحقين بكلية طب أسنان جامعة الفيوم 2022، بين 12 قسما مختلفا، ليلتحقون به كل حسب رغبته من بين الأقسام التالية:

1- قسم جراحة الوجه والفم والفكين.

2- قسم بيولوجيا الفم.

3- قسم طب الفم وأمراض اللثة.

4- قسم الأطفال والصحة العامة.

5- قسم العلاج التحفظي.

6- قسم الاستعاضة الصناعية.

7- قسم باثولوجيا الفم.

8- قسم علاج الجذور.

9- قسم تقويم الأسنان.

10- قسم التركيبات السنية المثبتة.

11- قسم خواص المواد.

12- قسم أشعة الفم.