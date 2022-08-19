أيام قليلة تفصلنا عن فتح باب تلقي أوراق طلاب الثانوية العامة، المقبولين بكلية صيدلة جامعة الفيوم 2022، ضمن تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد، عقب أيام من انتهاء تنسيق المرحلة الثانية، فيما يتساءل الطلاب الذين تم ترشيحهم للالتحاق بها عن مصاريف كلية صيدلة جامعة الفيوم 2022.

وجاءت كلية الصيدلة في تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 369 درجة لطلاب الثانوية العامة، بنسبة مئوية بلغت 90%، بينما يقبل الكثير من الطلاب والطالبات على الالتحاق بكلية الصيدلة لما بها من أقسام متميزة، خصوصاً ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بكلية الطب.

وفي هذا الصدد تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مصاريف كلية صيدلة جامعة الفيوم 2022 والأوراق المطلوبة للتقدم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الصيدلة

وقبل أن تُعلن مصاريف كلية صيدلة جامعة الفيوم 2022، أعلنت الكلية عن الأوراق المطلوبة للتقدم العام الجامعي الجديد 2022 – 2023، وهي:

1- بطاقة الترشيح وصورة منها.

2- أصل شهادة الميلاد و3 صور منها.

3- شهادة الثانوية العامة و3 صور منها.

4- 6 صور شخصية للطالب.

5- البطاقة الشخصية للطالب و3 صور منها.

6- نموذج 2 جند للطلاب الذكور + نموذج 6 جند لمواليد 1996 وما قبلها.

7- وأخيراً فيزا لدفع المصروفات المقررة.

مصاريف كلية صيدلة جامعة الفيوم

وقال الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه فيما يخص مصاريف كلية صيدلة جامعة الفيوم 2022/2023، فقد إتخذ مجلس الجامعه الموقر قراراً لتوحيد الرسوم والمصروفات الدراسية لكافة الكليات والمعاهد الجامعية للمرحلة الجامعية الأولى سواء كانت نظرية أو عملية، موضحاً أنّه بالنسبة للبرامج المميزة فإنّها تعتمد على عدد ساعات كل برنامج وفق اختيارات الطالب للمواد وتتراوح بين 9 وحتى 12 ألف جنيه.

أقسام كلية صيدلة جامعة الفيوم

وتضم كلية صيدلة جامعة الفيوم 2022، 8 أقسام مختلفة وهي:

1- الصيدلانيات.

2- العقاقير.

3- الأدوية والسموم.

4- الميكروبيولوجيا والمناعة.

5- الكيمياء التحليلية الصيدلية.

6- الكيمياء الحيوية الصيدلية.

7- الكيمياء العضوية والدوائية.

8- الصيدلة الإكلينيكية.