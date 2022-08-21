«الصحفيين الإماراتيين»: زيارة بن زايد لمصر تؤكد قوة العلاقات بين البلدين

قال الكاتب الصحفي محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأخيرة إلى مصر، لها أهمية خاصة، إذ أنها تالية ومكملة للزيارات السابقة، وكذا التأكيد على قوة العلاقات المصرية الإماراتية، بخلاف انعكاس مستوى التنسيق الكبير بين الدول الأشقاء.

زيارة رئيس الإمارات لمصر

أضاف «الحمادي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن لقاءات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دائما تأتي في ظروف وأوقات بها الكثير من الملفات الملحة، التي بحاجة إلى النظر فيها والنقاش حولها.

الحمادي: هناك وعي سياسي كبير لدى قيادات الدولتين

أوضح أن الوعي السياسي الموجود حاليا لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، أكد وجود ضرورة حقيقية للعمل العربي المشترك، وتقوية ذلك الجانب، إذ أن البلاد العربية كافة، مرت بـ10 سنوات خاضت فيها الكثير من التحديات المختلفة، وهي الدول التي بحاجة حاليا إلى العمل الكبير والجاد.

وأكد أن القمة الخماسية المزمع عقدها، غدا، في مدينة العلمين المصرية، التي سيحضرها ممثلي دول العراق والأردن والإمارات والبحرين ومصر، تعكس بعدا مهما لتحديات وأمن المنطقة العربية كافة.

وتابع: «هناك تحدي كبير أمام كل الدول العربية، وهو تحدي التغير المناخي، كما ستسضيف مصر اجتماعا مهما في شهر نوفمبر المقبل، وهو القمة الـ27 للتغيرات المناخية، واليوم الدول العربية بحاجة أن تكون شريكة مع بعضها البعض».