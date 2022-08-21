عضو بـ«الشيوخ»: الغاية المثلى من الحوار الوطني مصلحة البلد والمواطن

قالت نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني، فرصة جيدة جدا للعمل المستقبلي، لأن الجميع سيشارك بوجهات نظره، وهو ما يختلف عن مشاركة الفصيل الواحد، إذ لا تكون وجهة النظر الواحدة في كل الأوقات، الحل الأفضل.

الغاية المثلى من الحوار الوطني

أضافت «زكي»، خلال حوارها مع الإعلامي محمود السعيد مقدم برنامج الحوار الوطني، على قناة إكسترا نيوز، أن الغاية المثلى من الحوار الوطني مصلحة الوطن، وتمثيل أطيافه كافة، مشددةً على أن الحوار الوطني جاد يُبغى منه الوصول إلى نتائج وتوصيات حقيقية، إذ جرى تقسيمه إلى محاور وموضوعات لخلق تخصصية في كل محور حتى يحصل على حقه من المناقشة.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية عامة، يمكن تمثيلها بالدوائر المتقاطعة، لأن كل منها يؤثر في الآخر، وسيجر العمل على المحاور الثلاثة بالتوازي، إذ يجب مراعاة تكامل تلك المحاور وتأثيرها على بعضها البعض.

تشريعات تحتاج إلى تدخل

وأشارت نهى زكي، إلى أن كل محور سيندرج تحته عدد من الموضوعات، كلها تمس المجتمع المصري وموضوعات آنية، حيث سيتم الانطلاق منها إلى العمل المستقبلي.

وأوضحت، أنّ هناك عدد من التشريعات ستحتاج إلى التدخل، مثل المجالس المحلية في المحور السياسي، فمع تفعيل دور المجالس المحلية، سيحدث إثراء للحياة السياسية على الأرض، وإشراك أكثر للمجتمعات في الحياة السياسية، كما أن هذا الأمر سيرفع جزءً من العبء على مجلس النواب، حيث سيتفرغ النواب للتشريع.