مدحت صالح: قدمت 3 أغنيات جديدة للجمهور بمهرجان القلعة

قال الفنان مدحت صالح، إن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 دائما ما يتميز بالتطور في فقراته، بينما يتميز تنظيمه هذا العام، مقدما الشكر لفضائية الحياة لتغطيتها فعاليات المهرجان.

وأضاف «صالح»، خلال تصريحات خاصة له عرضها برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، خلال حلقة اليوم الأحد، أنه لم يحالفه الحظ في حضور حفل الفنان الكبير علي الحجار، ولكنه يسعى مع انقضاء فعاليات المهرجان إلى مشاهده ما فاته من حفلات مختلفة.

الجزء الثالث من أبو العروسة

واستطرد: «النهاردة قدمت للجمهور 3 أغنيات جديدة ولسه مخلص من فترة قريبة الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة، وأنا محتاج راحة وبعدين هرجع تاني للغناء، ولو فيه فرصة كويسة هتكون خير».

عدد الحضور تخطى الـ7 آلاف

ومن جانبه، أوضح الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه نجح في حضور فعاليات أمس من مهرجان القعلة للموسيقى والغناء في دورته الـ30، مقدما الشكر لدار الأوبرا المصرية على تنظيم مثل تلك الفعاليات: «الإقبال كان غير طبيعي، وأنا مكنتش مصدق، والكاميرا مقدرتش تجيب كل الجمهور، عدد الحضور تعدى الـ7 الآلاف مشاهد، وسعر التذكرة 20 جنيها».

وتابع: «الناس كانت جايه تسمع الطرب، وكانوا متعطشين للأغاني النظيفة، والمهرجان مقدمش لهم أغاني سيئة، والناس كانت متعطشة للفن الهادف، ومفيش إسفاف على الإطلاق، وكنت قاعد منبهر بتفرج على الجمهور أكتر ما اتفرجت على المسرح، وكنت منبهر بفرقة الموسيقى العربية والأوبرا المصرية والأصوات اللي طلعت منها».