نادية مصطفى: مشاركتي في مهرجان القلعة شرف كبير لعشاق الفن

تُحيي الفنانة نادية مصطفى، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة، يوم الجمعة المقبل، والذي وصفته بأنه سيكون من أسعد أيام حياتها؛ خصوصًا أنّ المشاركة في مثل هذا الحدث التاريخي أمر يهم عشاق الفن.

وقالت نادية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّها وهي تغني داخل قلعة صلاح الدين، تشعر بمصرية المكان، ومن ثم ينتابها إحساس الفخر والاعتزاز، مضيفة: «كثيرًا ما يكون لدينا شوق للغناء في محكى القلعة، الذي يحمل عبق التاريخ الحقيقي، فضلًا عن اهتمام الدولة بمثل هذا الحدث الرائع، بما يعكس التقدير للفن الراقي».

نادية مصطفى عن مهرجان القلعة: حدث تاريخي

واستطردت نادية مصطفى بقولها: «مهرجان القلعة، ليس متنفسًا فقط للجمهور الذي يترقب متابعة النجوم المفضلين لديه، ولكن أيضًا للفنانين الذين يشعرون بتفاعل الحضور معهم، واستقبالهم بترحاب شديد، وبالتالي الأجواء جميعها تكون مليئة بالحب والفن».

واقترحت إقامة فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مرتين في العام الواحد، وأن يكون جميع محافظات مصر، لمزيد من الاستفادة من المواهب الحقيقية، والمساعدة في تقديمهم للجمهور، بخلاف كبار النجوم الذين يترقبون المشاركة في مثل هذا الحدث الفني الكبير.

مشاركة هاني شاكر في حفل واحد

وعن إحياء الفنان هاني شاكر، حفلًا غنائيًا في مهرجان القلعة يوم الجمعة المقبل، قالت نادية مصطفى، إنّ هذه المرة الأولى التي تتقاسم فيها حفلًا مع أمير الغناء العربي: «فرحانة جدًا، شرف كبير أن أكون في نفس الحفل مع صديقي وأخي وعِشرة عمري».

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضي، ويستمر حتي يوم 31 أغسطس من الشهر الجاري، وشارك في إحياء حفلاته السابقة علي الحجار وهشام عباس ومدحت صالح، ويقوم اليوم مصطفى حجاج بإحياء حفله الغنائي، وتشارك نسمة عبدالعزيز وفرقتها بعزف عدة مقطوعات موسيقية خلال الحفل.