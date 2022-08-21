تفاصيل اليوم الخامس من مهرجان محكى القلعة 2022 وأسعار التذاكر

تنطلق فعاليات اليوم الخامس ضمن مهرجان محكى القلعة 2022، مساء اليوم الأحد، والذي يقام داخل قلعة صلاح الدين، ويستمر في تقديم باقة متنوعة من الأمسيات والحفلات الغنائية حتى 31 من أغسطس الحالي.

وبحسب القائمين على المهرجان، فإنّ جدول حفلات اليوم يضم باقة مميزة من الفرق التي تقدم معزوفات موسيقية مختلفة، فضلًا عن حفلات غنائية، فاليوم، تقام 3 فعاليات ضمن محكى القلعة 2022، وهي حفل فرقة الإيقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بقيادة عزت بسيوني، وحفل الفنانة نسمة عبدالعزيز وفرقتها، وحفل الفنان مصطفى حجاج وفرقته.

ويمكن للجمهور أن يستمتع بالحفلات الموسيقية، التي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة 8 مساء، بسعر تذكرة يبلغ 20 جنيهًا فقط، وفي التقرير التالي نرصد باقي أيام محكى القلعة على هذا النحو:

حفلات الاثنين 22 أغسطس

- حفل بغدادي بيج باند.

- حفل الفنانة مي كمال وفرقتها.

- حفل الفنان أحمد جمال وفرقته.

حفلات الثلاثاء 23 أغسطس

- حفل فرقة موواويل «سيد إمام - عبد الرحمن بلالة».

- حفل عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي وفرقته.

حفلات الأربعاء 24 أغسطس

- حفل الفنانة تانيا قسيس، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد فكري.

- حفل الفنانة دينا الوديدي وفرقتها.

حفلات الخميس 25 أغسطس

- حفل كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب.

- حفل أوركسترا النور والأمل قيادة محمد سعد باشا.

- حفل الفنانة نوال الزغبي.

حفلات الجمعة 26 أغسطس

- حفل الفنانة نادية مصطفى وفرقتها.

- حفل الفنان هاني شاكر وفرقته.

حفلات السبت 27 أغسطس

- حفل الفنانة نسمة محجوب وفرقتها الموسيقية.

- حفل الفنانة حنان ماضي وفرقتها الموسيقية.

حفلات الأحد 28 أغسطس

- حفل الفنان مدحت ممدوح وفرقته.

- حفل الفنانة لينا شاماميان.

حفلات الإثنين 29 أغسطس

- حفل الفنانة تانيا صالح وفرقتها.

- حفل فريق بلاك تيما.

حفلات الثلاثاء 30 أغسطس

- حفل الفنانة نوران أبو طالب وفرقتها.

- حفل الفنان محمد محسن وفرقته.

حفلات الأربعاء 31 أغسطس

- حفل مجموعة التشيللو state of harmony.

- حفل الفنان عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناري ناجي.