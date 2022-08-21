بريد الوطن.. شركات المحمول وكبار السن في مصر

فى ظل اعتماد العديد من المواطنين فى مصر على استخدام خط المحمول الخاص بهم، والمسجل بأسمائهم لدى أى شركة من شركات المحمول فى مصر، فى الآونة الأخيرة، فى كافة الخدمات الحكومية الإلكترونية، لدى العديد من الوزارات الخدمية فى مصر، والمتعلقة بتقديم أى خدمة فى حال احتياج المواطن لها، دون الذهاب إلى أى من مكاتب هذه الوزارات الخدمية، عن طريق المواقع الإلكترونية الخاصة بها على الشبكة العنكبوتية.

وفرت هذه المواقع التابعة لهذه الوزارات العديد من المجهود البدنى والنفسى والصحى لفئات كبيرة من المواطنين، بدلاً من الذهاب إلى مقر هذه المكاتب، والوقوف بالساعات أحياناً، لقضاء خدمة قد تكون بسيطة مثل تسجيل رقم تليفون محمول مثلاً لدى هذه المكاتب التابعة لوزارة التموين، لإتمام عملية تحديث البطاقة التموينية، حيث تُعتبر هذه خدمة من ضمن باقى الخدمات الإلكترونية التى عزمت الحكومة فى العديد من الوزارات على استخدامها، للتسهيل على المواطنين بقضاء خدماتهم بأقل مجهود بدنى، أو صحى، وخاصة لمن لا تسمح ظروفهم الصحية بالذهاب إلى تلك المكاتب الحكومية.

لذا أليس من المفروض أن تحذو حذوها شركات المحمول فى مصر، بتقديم خدماتها المتنقلة لهذه الفئات من كبار السن والمرضى، بتوفير سيارات خاصة لهم، عن طريق فروع هذه الشركات فى المحافظات، لقضاء بعض من هذه الخدمات، بدلاً من ذهابهم إلى فروع هذه الشركات بأنفسهم، فى حال احتياجهم لأى خدمات من هذه الشركات سالفة الذكر، ويصعب عليهم أحياناً الذهاب إلى فروع هذه الشركات بأنفسهم لظروفهم الصحية أو المرضية.

ممدوح الشنهورى

عضو المنظمة المصرية والدولية لحقوق الإنسان

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