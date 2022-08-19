بريد الوطن.. الدنيا والمركب

وماسيبتش لينا ولا كلمة

ف بحر عينيها نكتبها

أخدت معاها مركبها ومجدافى

وسايبنى ف الهوى حافى

كما «طارق» شطوط عدى

يولع فى مراكبها

يقول لجنوده هتحارب

ماعادش وراكوا غير ميه

وقدامك تاريخ كاتب

على رموشها أنام واصحى

وشارة النصر ف جبينى

بحب عيونك الحلوة

بحب عيون تلاغينى

على رمشك بنيت قصرى

وف الننى تخبينى

وواقفة رموش بتحرسنى

وجوه الجفن تحمينى

حرقت الدنيا والمركب

ولجل عيون هتشقينى

سامح لطف الله

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