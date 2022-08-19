بريد الوطن.. مشكلات الطرق في محافظة دمياط ووعود المحافظين

تقع مدينة دمياط على بعد 210كم من القاهرة، وترتبط ببعض المحافظات بشبكة طرق وعرة وحفر ومطبات عشوائية أسمنتية، ولم نرَ إدراج بعض الطرق بمحافظة دمياط ضمن المشروع القومى للطرق الذى تنفذه وزارة النقل، ومنها طريق «دمياط - المنصورة» الشرقى والغربى، وطريق «دمياط - بورسعيد»، وطريق «دمياط - رأس البر» الشرقى والغربى، وطريق «دمياط - دمياط الجديدة». والمضحك لو اتجهنا إلى الداخل الدمياطى فى مجال الطرق، فنجد ما أكثر الشوارع الترابية، ومنها «تقسيم حوض بن الأخرس - قسم أول دمياط»، وشُيدت العقارات بالشارع بتراخيص، ومع حقبة د. إسماعيل طه محافظاً لدمياط، تم رصف أسوأ شارع بالتقسيم وطوله 128 متراً وعرضه 8 أمتار، بالبلاطة الأسمنتية، ولا تستطيع سيارة عرض 1.5 متر المرور من خلاله، نظراً لسوء واقعه وانتشار الحفر والمطبات، والمؤسف أننى عرضت الأمر فى لقاء مع محافظ دمياط مرتين، ونائب المحافظ، والسكرتير العام، ورئيس الوحدة المحلية بالمدينة، لتنفيذ تأشيرة المحافظ السابق، وعلى مدار أكثر من 43 شهراً، ولا جديد حتى تاريخه، وآخرها مع المحافظ منال ميخائيل، وقالت لى: «فى خلال شهر سيتم الرصف»، ولكن لم نرَ جديداً فى الأمر، بل قالت لى: «إذا لم يتم الرصف اكتب»، ونحن لم نتعلم بأن حوادث الطرق فى مصر تحصد آلاف الضحايا سنوياً، رغم سعى الأجهزة المعنية للحد من الحوادث، ولكن أوضاع الطرقات السيئة، وعدم التزام المواطنين بتطبيق قانون السير يبقى نسب حوادث المرور مرتفعة.

يحيى السيد النجار

كاتب وباحث - دمياط

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