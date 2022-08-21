«حماة الوطن»: العلاقات المصرية- الإماراتية ركيزة الاستقرار العربي

أشاد اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتعزيز العلاقة بين مصر وأشقائها العرب.

العلاقات المصرية- الإماراتية

قال اللواء طارق نصير إن العلاقات المصرية- الإماراتية عميقة الجذور قائمة على الوعي والفهم المشترك وتحظي البلدان بمكانة دولية خاصة لما تتميز به سياستهما من توجهات معتدلة لدعم واستقرار المنطقة، خاصة في مكافحة التطرف والإرهاب.

تعزيز العلاقة بين مصر والإمارات

وأكد نصير منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم وهو حريص على تعزيز العلاقة بين مصر والإمارات وصولا للشراكة الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار للشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية- الإماراتية شهدت في الآونة الأخيرة تطورات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وزيادة التبادل التجاري في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر.

وأضاف وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن الأوضاع الراهنة بالمنطقة ساعدت على توحيد مصر والإمارات لتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، بالإضافة إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية.