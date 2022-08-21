عضو بـ«الشيوخ»: الإعلام المصري لعب دورا كبيرا في مواجهة الإرهاب

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إن الإعلام جزء من الوظائف الموجودة في أي كيان أو دولة، إذ أنه وسيلة الاتصال مع الجماهير، موضحًا أن هناك أنواع كثيرة من الإعلام ومنها الصحافة والإذاعة والتليفزيون، ويهدف إلى نقل رسالة من طرف لآخر.

وأضاف «سعيد»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، على «TeN»، أن الإعلام المصري أدى دورًا كبيرًا في مواجهة الإرهاب والقوى المعادية للدولة المصرية، ولدينا إخفاق في التعامل مع عدد من القضايا ومنها تنظيم النسل، إذ أن هناك إشكالية كبيرة موجودة في الإعلام وهي خلطة الأيدلوجية، كما أن هناك عددًا من الإشكاليات تواجه الإعلام، ومنها تراجع الإعلام الورقي وهو وضع عالمي، وليس في مصر فقط.

الإعلام المصري مر بمراحل مختلفة منذ 2011

ومن ناحية أخرى، قال عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، إن الإعلام المصري مر بمراحل مختلفة منذ 2011، فكان هناك الإعلام العام والمحطات الخاصة، وتأثر الموضوع بالظروف التي تلت فترة يناير 2011، كما أن الإعلام يجب أن يرجع إلى تنوع الملكية، والنمط المملوك للدولة عليه أن يتحول خطوة بخطوة إلى الخدمة العامة، لافتًا إلى أن تعدد الملكيات يؤدي إلى تعدد الأفكار والرؤى.

تنوع ملكية الإعلام يعطي الكثير من المصداقية

وأضاف «الأمير»، خلال حواره في نفس البرنامج، أن تنوع ملكية الإعلام يعطي له الكثير من القوة والمصداقية، مشددًا على أننا على مشارف الجمهورية الجديدة وهو ما يتطلب تنوع الإعلام والملكية.