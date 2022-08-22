مصرع شخصين وإصابة 15 في انقلاب ميكروباص من أعلى نفق سنور ببني سويف

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 15 آخرين في حادث سير وقع بمحافظة بني سويف، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، من أعلى نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف الجامعي.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف الشرقي

وتلقت الأجهزة الأمنية في بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، من أعلى نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، إتجاه القاهرة، نطاق المحافظة، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 15 آخرون.

12 سيارة إسعاف لنقل المصابين والضحايا إلى المستشفى الجامعي

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببنى سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ8 سيارات، بجانب 4 سيارات تابعة لفرع الإسعاف بمحافظة المنيا، انتقلت جميعها إلى موقع البلاغ، ونقلت جثتي متوفيين و15 مصابًا من موقع الحادث، إلى مستشفى بنى سويف الجامعي.

وجرى نقل أحمد عبد الهادي محمد 35 عاما، ليسانس حقوق، وسيدة مجهولة الاسم عمرها نحو 70 عامًا جثتين هامدتين إلي مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي.

فيما نقل المصابون إلى قسم الاستقبال والطوارئ وهم: محمد سيد رشوان 45 عامًا، مصابًا باشتباه نزيف داخلي بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، حمدي سمير براهيم 18 عامًا، طالب، مصابًا بسحجات وكدمات، عبدالرحمن مصطفى الصغير 32 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، همت مصطفى محمود 25 عامًا، مصابة بإشتباه كسر بالساق الأيمن، عمر عبد الرحمن مصطفى 4 سنوات، مصابًا بسحجات وكدمات، واشقائه حبيبه عبد الرحمن مصطفى 7 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات، و شهد عبد الرحمن مصطفى، 6 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، واتخاذ اللازم بشأن التصريح بدفن جثث المتوفين.