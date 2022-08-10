أوروبا تواصل خطط ترشيد استهلاك الكهرباء للحد من الاعتماد على الغاز الروسي

تزامناً مع حزمة من القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء، واصلت دول الاتحاد الأوروبي خططها الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، في إطار تقليل اعتمادها على الغاز الروسي نظراً للعقوبات التي تم فرضها على موسكو، بعد قرار الحرب على أوكرانيا، بالإضافة إلى خفض فواتير الكهرباء للمواطنين.

وترصد «الوطن»، أبرز الدول التي اعتمدت خطط ترشيد استهلاك الكهرباء للتقليل من أزمة الطاقة.

إسبانيا

أعلنت الحكومة الإسبانية في وقت سابق موافقتها على خطة تشمل ضبط درجة الحرارة في تكييفات المكاتب العامة، بالإضافة إلى تركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني العامة، وتشجيع الموظفين على العمل أكثر من المنازل.

وقررت الحكومة ألا تقل درجة حرارة تكييف الهواء في المكاتب الحكومية عن 27 درجة مئوية وذلك خلال فصل الصيف، وأشار المرسوم الحكومي الخاص بترشيد الاستهلاك بأنه لن يجر تدفئة المكاتب لأكثر من 19 درجة مئوية.

إيطاليا

ولم يختلف الأمر في إيطاليا عن إسبانيا، حيث فرضت الحكومة غرامة تصل إلى 3 آلاف يورو، على تشغيل مكيفات الهواء عند درجة حرارة أقل من 27 درجة، إذ ألزمت الحكومة تشغيل مكيفات الهواء في المباني الحكومية والتعليمية بعموم البلاد عند هذه الدرجة.

ألمانيا

اعتمدت الحكومة الألمانية قراراً خاصًا بترشيد استهلاك الكهرباء، حيث ألزمت السلطات المباني الحكومية والمعالم التاريخية بخفض الإضاءة وعدم تسخين المياه داخل الصالات الرياضية وحمامات السباحة، ودعت كلاً من حكومتي فنلندا والتشيك السكان إلى تقليل استخدام مكيفات الهواء رغم درجات الحرارة العالية.

فرنسا

وفي فرنسا حظرت السلطات شاشات العرض الدعائية في الشوارع وطلبت عدم تشغيل مكيفات الهواء وتقليل الإضاءة في المتاجر، من أجل توفير استهلاك الكهرباء.

اليونان

وتضمنت خطة اليونان لتوفير الطاقة إلزام جميع الموظفين بإطفاء كافة الأنوار والأجهزة الكهربائية قبل مغادرة أماكن عملهم، كما أطلقت الحكومة اليونانية برنامج يتضمن استبدال مكيفات الهواء والثلاجات التي تستهلك الكثير من الطاقة بأجهزة أخرى اقتصادية.