مقتل عنصرين إرهابيين واعتقال 4 آخرين في عملية أمنية جنوبي الصومال

قتل عنصرين اثنين من حركة «الشباب» الإرهابية، كما تم اعتقال 4 آخرين في عملية أمنية جنوب الصومال، وقالت الجيش الوطني الصومالي في بيان، إن قوات تابعة له نفذت عملية أمنية مشتركة مع قوات ولاية «جوبالاند» الإقليمية بمحافظة جوبا السفلى بهدف مطاردة عناصر الحركة الإرهابية.

وأضاف الجيش الوطني الصومالي، إن القوات ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبها، أعربت جامعة «الدول العربية»، عن قلقها البالغ تجاه تحذيرات «برنامج الغذائي العالمي» بخصوص ارتفاع مستويات سوء التغذية في الصومال بشكل غير مسبوق على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص التمويل مع استمرار كارثة الجفاف

«أبوالغيط» يشدد على خطورة الوضع

وشدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ «الجامعة العربية» في بيان، على خطورة الوضع وضرورة التحرك العاجل على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية، بهدف الاستجابة السريعة وتقديم التبرعات المطلوبة لإنقاذ شعب الصومال من تبعات الأزمة الخطيرة، مؤكدا وقوف جامعة الدول مع الصومال في مواجهة التحديات الخطيرة.

«اليونيسيف»: نحو 8 ملايين طفل في 15 دولةً منكوبة معرضون لـ الموت

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» من أن نحو 8 ملايين طفل دون سن الخامسة في 15 دولةً منكوبة بالأزمات بينها الصومال معرضون لخطر الموت من الهزال الحاد.

اليونيسيف تحذر من أزمة الغذاء

وأوضحت «اليونيسف»، في بيان، أن أزمة الغذاء العالمية المتصاعدة منذ بداية العام الجاري2022 ، أجبرت 260 ألف طف، أي طفل كل 60 ثانيةً، على معاناة من الهزال الشديد في 15 دولة، بما في ذلك القرن الأفريقي ومنطقة الساحل الأوسط، مشيرةً إلى أن المنظمة تكثف جهودها في الدول الأكثر تضرراً، بما فيها: الصومال وأفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي وكينيا ومدغشقر ومالي والنيجر ونيجيريا وجنوب السودان والسودان واليمن.

وناشدت المنظمة الأممية، توفير 1.2 مليار دولار أمريكي لتقديم خدمات التغذية الأساسية والرعاية لتجنب احتمال وفاة ملايين الأطفال.