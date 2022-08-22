انتشال جثتي امرأة ورجل من تحت أنقاض «قطارة الإمام علي» في كربلاء

انتشلت قوات الدفاع المدني العراقية، جثتي امرأة ورجل من أسفل أنقاض المزار الديني بقطارة الإمام علي، «ينبوع مياه»، في مدينة كربلاء، بحسب ما أفاد موقع قناة العربية الإخبارية.

ارتفاع حصيلة القتلى إلى 5 ضحايا

وتعرضت قطارة الإمام علي إلى انهيارات ترابية أدت إلى سقوط عدد من الزوار أسفلها، وسط جهود لإنقاذ الأحياء، ووصل عدد الضحايا حتى أمس إلى 3 قتلى، ليرتفع العدد اليوم إلى 5 أشخاص بعد انتشال جثتي رجل وامرأة، وتباشر الجهات المعنية الإشراف على عملية رفع الأنقاض وانتشال الجثث، فضلا عن الجهود المدنية.

فرق عراقية من المحافظات لرفع الأنقاض

وكانت قوات الدفاع المدني العراقية، أعلنت استدعائها فرق الإنقاذ من جميع المحافظات المختلفة للمشاركة في عمليات رفع الأنقاض، وسط تواتر أنباء بوجود أحياء تحت الركام، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع»، فيما دعت أحزاب سياسية إلى ضرورة مباشرة التحقيقات المكثفة للوقوف على سبب انهيار القطارة واتخاذ التدابير اللازمة، لضمان عدم تكرار الواقعة في أي من المزارات الدينية التي يقصدها المواطنون من كل المحافظات.