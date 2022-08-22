إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالجيزة

شهد الطريق الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة، قبل قليل، حادث سير مروري جراء تصادم سيارتين، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وتمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطار بوقوع حادث سير

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري، تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة، مما أدى إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، لإصابتهم بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء أجسادهم.

الدفع بعدد من الأوناش

وانتقلت الأجهزة الأمنية، على الفور إلى مكان الواقعة مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وتبين أن سيارتين اصطدما ببعضهما مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء أجسادهم، فضلا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة طويلة بسبب الحادث.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها، فيما تمّ التحفظ على السيارتين لفحصهما، والسماع إلى المصابين وشهود العيان.

وقدمت الإدارة العامة للمرور، عددًا من النصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق، ومن أبرزها فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك وبيان إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد بشكل مستمر داخل السيارة.