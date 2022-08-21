مصرع طبيب وزوجته وطفلهما وإصابة ابنتيهما في حادث ببني سويف

لحق طبيب بزوجته وطفلهما، اللذين لقيا مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «بني سويف - الزعفرانة»، بالقرب من محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، حيث لفظ الأب أنفاسه متأثراً بإصابته في الحادث، الذي أسفر أيضاًَ عن إصابة ابنتيهما بإصابات متفرقة، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 3 من أسرة واحدة، وجميعهم من مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

انقلاب سيارة ملاكي على طريق الزعفرانة

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إشارة من مديرية أمن بني سويف، بورود إخطار من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق «بني سويف - الزعفرانة»، بمنطقة الكيلو 80 في نطاق محافظة بني سويف، بالقرب من محافظة البحر الأحمر.

مصرع طبيب بشري وزوجته وطفلهما

أسفر الحادث، الذي وقع بزمام محافظة بني سويف عن مصرع «جمال إسماعيل الجويني»، 56 سنة، طبيب بشري، وزوجته «هناء فيصل عزازي»، 52 سنة، طبيبة علاج طبيعي، وابنهما «إبراهيم» 10 سنوات، كما أسفر الحادث عن إصابة ابنتيهما «مريم» 18 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، و«ملك» 12 سنة، مصابة بغيبوبة تامة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بالإضافة إلى سيارتي إسعاف من مرفق البحر الأحمر.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، كما انتقل رجال المرور لرفع أثار الحادث وتسيير الحركة على الطريق.