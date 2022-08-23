سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-8-2022 في البنوك المصرية

ما زال سعر الدولار يسجل ثباتا نسبيا واضحا في البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي، نظرا لما يمثله من أهمية لدى شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الاقتصادي، والمواطنين الراغبين في السفر خارج مصر.

واليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس، ترصد جريدة «الوطن» من خلال التقرير التالي سعر الدولار اليوم داخل البنوك العربية والأجنبية المختلفة العاملة في مصر، وفقًا لبداية التعاملات التي وردت اليوم، التي جاءت كما يلي:

سعر الدولار اليوم

ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص لكل بنك، سجل سعر الدولار في بنك مصر 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية استقر حول 19.12 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، وضمن معاملات البنك التجاري الدولي وصل لـ19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري

وداخل البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدولار اليوم لـ19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مع بداية تعاملات بنك قناة السويس اليوم الثلاثاء لـ19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني، في حين بلغ سعره 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وذلك ضمن معاملات بنك الأسكندرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي بداية معاملات داخل البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، سجلت العملة الأمريكية 19.10 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، وببنك كريدي أجريكول 19.11 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليور اليوم في بنك الإسكندرية، نحو 18.93جنيه للشراء و19.08 للبيع، و داخل البنك المركزي 19.10جنيه للشراء و19.18 للبيع.

أما في البنك الأهلي المصرى، فبلغ سعره ضمن أول تعاملات للبنك نحو 18.91 جنيه لعمليات الشراء، و19.06 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.