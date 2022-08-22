مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثانية يوما إضافيا

قرر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الحالي، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يتقدموا للتنسيق الإلكتروني حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب في تعديل ترتيب رغباته.

عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية

من جانبه، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أنّ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 235 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء الغد

وأكد السيد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجّهًا الطلاب بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، فضلا عن إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 23/8/2022.

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنّه جرى فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق. وأكد المُتحدث الرسمي أنه على الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سيُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الحالي، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.