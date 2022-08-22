الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة.. ودرجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة 40

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ البلاد تشهد ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة منذ بداية هذا الأسبوع وستستمر حتى اليوم، لتكون العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، مع استمرار نسب الرطوبة، إذ تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط مع امتداد منخفض الهند الموسمي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة بنحو 4 درجات عن الدرجات المعلنة.

درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى ستصل إلى 40 درجة مئوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنَّ «درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى ستصل إلى 40 درجة مئوية، مع زيادة في سطوع أشعة الشمس في فترة النهار، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة».

ارتفاع درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، «سنشعر بالمزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة والطقس شديد الحرارة الرطب خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وستكون المناطق المطلة على البحر المتوسط أقل من المناطق الداخلية، لكن يكون فيها ارتفاع كبير في نسب الرطوبة».