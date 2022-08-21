هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا.. القاهرة 36

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين في المحافظات كافة، إذ أكدت استمرار نسب ارتفاع الرطوبة ، ما يزيد من الشعور بدرجات الحرارة العالية بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن طقس الغد سيكون شديد الحرارة ورطب خلال النهار على محافظات القاهرة والوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية الشرقية والغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، إذ يسود طقس مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الليل على الأنحاء كافة.

توقع خبراء الأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية الشرقية ومدن وسط سيناء، كما يسود طقس غائم جزئيا في تلك المناطق خلال ساعات النهار، إذ تقل فترات سطوع أشعة الشمس.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، وفق لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فكانت كالآتي:

القاهرة 36 - 25

الإسكندرية 33 - 26

وادي النطرون 36 - 25

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 36 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 39 - 22

بورسعيد 33- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 36 - 25

المنصورة 36 - 26

الإسماعيلية 37 - 24

السويس 36 - 24

العريش 34 - 24

رفح 34 - 23

رأس سدر 37 - 26

نخل 37 - 19

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 37- 26

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 38 - 28

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 38 - 25

بني سويف 38 - 25

المنيا 39 - 25

أسيوط 39- 24

سوهاج 39 - 27

قنا 41 - 27

الأقصر 42 - 27

أسوان 42 - 29

إدفو 42 - 28

أبو سمبل 42- 28

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 39 - 27

أبو رماد 38 - 27

حلايب 36 - 28

رأس حدربة 35 - 27