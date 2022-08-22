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أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى منذ مارس بعد صيانة «ستريم 1»

كتب:

سارة ثروت
11:18 ص | الإثنين 22 أغسطس 2022
أنابيب الغاز في أوروبا - أرشيفية

أنابيب الغاز في أوروبا - أرشيفية

سجلت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الاثنين، أعلى مستوى منذ شهر مارس الماضي، بعد إعلان روسيا صيانة خط أنابيب «نورد ستريم 1»، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 

وارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، في تعاملات اليوم الاثنين الموافق 22 أغسطس، بنحو 13% وتجاوزت مستوى 2800 دولار لكل ألف متر مكعب من الوقود الأزرق.

وصعدت العقود الآجلة للغاز بنسبة 12.7% إلى 2862 دولارا لكل ألف متر مكعب، وجاء ذلك وفقًا لمؤشر أكبر مركز أوروبي «TTF».

أزمة وقود جديدة فى أوروبا

وبذلك تكون أسعار الوقود الأزرق في أوروبا قد سجلت أعلى مستوى منذ شهر مارس الماضي، أي في نحو 6 أشهر.

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بقلم سارة ثروت