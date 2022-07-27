تقرير: دول الخليج المستفيد الأول من ارتفاع أسعار الغاز عالميًا

أكد تقرير نشرته وكالة بلومبيرج وبحوث «كامكو إنفست»، إنّ دول مجلس التعاون الخليجي، استفادت بشكل جيد وإيجابي من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، خاصة قطر التي تُعد من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم.

قطر استحوذت على 21 % من حصة سوق صادرات الغاز

وأضاف التقرير الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أن قطر استحوذت على نسبة 21 % من حصة سوق صادرات الغاز الطبيعي المسال في العام 2021، كإحدى الدول الرئيسية التي يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال منها.

وأوضح أن دول الاتحاد الأوروبي استوردت 24% من إنتاج قطر من الغاز الطبيعي، حيث بلغت قيمة واردات الاتحاد 77 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في العام 2021 من قطر، متخطياً بذلك مستوى الإمدادات الروسية التي تقدر بـ 20% وأقل قليلاً من المستويات المستوردة من الولايات المتحدة، 26%.

تراجع روسيا إلى المركز الثالث بين الدول المصدرة للغاز

ولفت التقرير إلى أن الصين واليابان والهند كان لهم النصيب الأكبر من صادرات الغاز الطبيعي القطري المسال، حيث أن طلب الصين على الغاز الطبيعي، شهد نموًا هائلاً بنسبة 12 في المائة عام 2021 مدفوعًا بالانتعاش الاقتصادي، كما أن اليابان تبحث في الوقت الحالي عن موردين لها مثل قطر.

وتراجعت مرتبة روسيا من أعلى دولة موردة للغاز الطبيعي في العالم، إلى المركز الثالث بدلا من الأول في قائمة أعلى الدول المصدرة والموردة للغاز الطبيعي في العالم عبر الأنابيب إلى أوروبا.