أهالي سمالوط يودعون طبيبا وزوجته وابنهما.. لقوا مصرعهم في انقلاب سيارة

شيع أهالي مركز سمالوط شمال المنيا، صباح اليوم، جنازة طبيب وزوجته ونجلهما بعد أن لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارتهم الملاكي بمحافظة بني سويف في أثناء عودتهم من محافظة البحر الأحمر، مساء أمس، إلى مثواهم الأخير في مقابر العائلة، في مشهد مهيب، وسط حالة من الحُزن الشديد انتابت الجميع، فيما أصيب اثنان آخران من أبنائهما.

مصرع طبيب وزوجته وابنهما في انقلاب سيارة

ولقي الدكتور جمال إسماعيل الدويني، 56 عاما، طبيب بشري، وزوجته هناء فيصل عزاري، 52 عاما، طبيبة علاج طبيعي، ونجلهما «إبراهيم»، 10 سنوات، مصرعهم في الحادث، وشيعت الجنازات بمقابر الأسرة، صباح اليوم، وسط حالة من الحزن الشديد‎.

الحادث وقع بطريق «بني سويف - الزعفرانة»

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا، من غرفة عمليات النجدة، أمس الأحد، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على طريق «الزعفرانة ـ بني سويف»، عند الكيلو 80 في اتجاه بني سويف، بالقرب من محافظة البحر الأحمر.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثث والمصابين إلى أقرب مستشفى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إلى موقع البلاغ، وتم نقل كل من جمال إسماعيل الدويني، 56 سنة، طبيب بشري، مصابا بغيبوبة تامة، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وابنته «مريم»، 18 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، وشقيقتها «ملك»، 11 عاما، مصابة بغيبوبة تامة، إلى مستشفى بني سويف الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.

فيما نقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق البحر الأحمر، كلا من زوجة الطبيب هناء فيصل عزازي، 52 سنة، طبيبة علاج طبيعي، وابنها إبراهيم جمال إسماعيل، 10 سنوات، جثتين هامدتين، إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.