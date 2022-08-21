القوى العاملة تستجيب لعامل مصري بالرياض وتمنحه وثيقة سفر مؤقتة وتذكرة طيران

تلقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوي العاملة، أنَّ التقرير كشف إنهاء الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب إجراءات الخروج النهائي للعامل سلامة سالم مختار المحص، فضلًا عن إعداد «وثيقة سفر مؤقتة»، وتدبير تذكرة طيران على خطوط شركة العربية للطيران.

العامل فقد جواز سفره

وقال الملحق العمالي إنَّ العامل المصري من أبناء محافظة البحيرة مركز حوش عيسى، إذ تقدم للمكتب طالب المساعدة في العودة إلى مصر، بعد فقد جواز سفره ولديه خلاف مع صاحب العمل وليس لديه سكن بالرياض.

العامل يغادر الرياض

وأشار إلى أنَّه تمّ عرض الأمر على السفير طارق المليجي القنصل العام المصري بالرياض، الذي وجه الشؤون القانونية بالقنصلية للحصول على بيانات العامل من إدارة الجوازات السعودية وتم إعداد «وثيقة سفر مؤقتة» للعامل للعودة إلى مصر، ونظراً لظروف العامل المالية المتعثرة، وتمّ التنسيق لتوفير تذكرة سفر بالجهود الشخصية، وتم بالفعل حجز تذكرة الطيران على خطوط شركة العربية وغادر الرياض.

وقدم العامل الشكر لوزير القوى العاملة حسن شحاتة، والقنصل العام على استجابته السريعة لحالته الإنسانية، وعلى تدخل مكتب التمثيل العمالي بالرياض وإنهاء إجراءات الخروج النهائي ومساعدته في الحصول على تذكرة الطيران للعودة إلى أرض الوطن.