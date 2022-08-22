تعليم القاهرة: لا شكاوى من الجبر والهندسة بالدور الثاني للثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، انتظام لجان الثانوية العامة الدور الثاني 2022، في مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»، شعبة رياضيات من الساعة 9 إلى الساعة 11، مشيرة غلى أن إجمالي عدد الطلبة 1653 طالب، في 35 لجنة بالإدارات التعليمية.

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

وقالت مديرية التعليم بالقاهرة في بيان، إن غرفة العمليات عُقدت بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية والذي أكد على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية التواجد في محيط اللجان.

غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من الجبر

وأكدت مديرية التعليم، أنه تم الاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المتبعة والتواصل المستمر لحظة بلحظة بغرفة عمليات المديرية التي تتواصل مباشرة مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة والمحافظة بحضور ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات وزينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية.

كما أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنها لم تتلق أية شكاوى خاصة بامتحان الجبر والهندسة الفراغية حتى الآن.