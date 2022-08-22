طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية اليوم

يواصل طلاب الصف الثالث الثانوي لليوم الثالث على التوالي امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) اليوم الاثنين الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) ورقيا بنظام البابل شيت، بإجمالي عدد 5 آلاف و484 طالب وطالبة.

امتحان الجبر والهندسة الفراغية.. ورقيا بالبابل شيت

يبدأ امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة الساعة التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ساعتين علي أن ينتهي الساعة الحادية عشر ظهراً وفقاً للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

فيما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الاختبار في مادتي الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وامتحان مقايس المفاهيم (اللغة العربية)، ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادتي علم النفس، وعلم الاجتماع.

عمليات التعليم تتابع وصول الأسئلة في موعدها اللجان

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم تتابع مع غرف العمليات المحلية بجميع المحافظات منذ الصباح الباكر والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلي اللجان الامتحانية بالمحافظات في المواعيد المحددة.

وشددت وزارة التعليم، علي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان الامتحانية للاطمئنان علي صحة الطلاب وأولياء الأمور من فيروس كورونا المستجد، فضلا عن التأكيد على وجود ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

حظر حيازة الهاتف المحمول في لجان الامتحانات

وأكدت وزارة التعليم، علي رؤساء اللجان علي حظر حيازة الهاتف المحمول في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، وتفتيش الطلاب أكثر من مرة قبل الامتحان وبعد نصف ساعة من الامتحان بالعصا الإلكترونية، للتأكد من عدم وجود أي أجهزة يستخدمها الطلاب للغش باللجان الامتحانية.

كما وجهت وزارة التعليم طلاب الثانوية العامة، بعدم حل الإجابات علي ورقة الأسئلة، مؤكده أنه لن يتم الاخذ بأي إجابات كتبها الطالب إلا في البابل شيت فقط.