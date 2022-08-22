التعليم تعلن أماكن تدريب المعلمين على التوكاتسو من 24 أغسطس حتى 3 سبتمبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد دورات تدريبية علي أنشطة التوكاتسو، الباقة الأساسية المقررة للمدارس الحكومية بأنواعها والمرتبطة بمنظومة المناهج الجديدة، على مستوى الجمهورية ضمن خطة وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار التنسيق في هذا الشأن بين وحدة المدارس اليابانية والإدارة المركزية للتعليم الأساسي.

تدريبات للمُعلمين على نظام التوكاتسو الياباني مستمرة حتى 22 سبتمبر

وأشارت الوزارة في منشور للمُعلمين، أطلعت عليه «الوطن»، إلى أنه سيتم استكمال التدريبات من الفترة 24 أغسطس وحتي 22 سبتمبر 2022، موجهةً إدارة التعليم الابتدائي بالمديريات بترشيح الفئة المستهدفة (المعلمين المستهدفين بتدريس أنشطة التوكاتسو من الصفوف الأولي) على أن تقوم إدارة التدريب والتعليم الابتدائي بإخطار المرشحين لتتولى إصدار إخلاء طرف للمتدربين.

التعليم تُعلن مواعيد التدريب للمعُلمين

وحددت وزارة التربية والتعليم مواعيد التدريب والأعداد المستهدفة للتدريب في كل محافظة في الجدول التالي:-

- 24 أغسطس محافظة القاهرة: المستهدف 2160 معلما بمركز اعداد القادة التربوية بروكسي.

- 24 أغسطس محافظة الجيزة: المستهدف 1760 معلما بنقابة المهندسين برمسيس.

- 24 أغسطس محافظة القليوبية: المستهدف 990 معلما بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها.

- 24 أغسطس محافظة الشرقية: المستهدف 1720معلما بنقابة المهن الرياضية الزقازيق.

- 24 أغسطس محافظة الدقهلية المستهدف 1170 معلما بكلية التربية للطفولة المبكرة المنصورة.

- 24 أغسطس محافظة كفر الشيخ: المستهدف 720 معلما بنادي الإراداة والتحدي الدور الثاني حي الزهور

- 24 أغسطس محافظة الغربية مركز المؤتمرات جامعة طنطا طريق اسكندرية القاهرة الزراعي.

-24 أغسطس محافظة محافظة المنوفية: المستهدف 840 معلما بالإدارة العامة للمدن الجامعية فندق جامعة المنوفية.

- 3 سبتمبر محافظة البحيرة المستهدف 960 معلما بمكتبة مصر العامة دمنهور.

- 24 أغسطس محافظة الإسكندرية المستهدف 900 معلم بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة.

-24 أغسطس محافظة دمياط المستهدف 420 معلما بمكتبة مصر العامة