عميد هندسة الطاقة: استضافة مصر لقمة المناخ يؤكد دورها المحوري

قالت الدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة المصرية اليابانية، إن استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ COP 27 أمر مهم للغاية لأنه يناقش قضية مهمة جدا وهي التغيرات المناخية، ويؤكد على مكانة ودور مصر المحوري في المنطقة وأفريقيا بفضل حكمة القيادة السياسية ووعي الجهات التنفيذية.

الاتفاق على تمويل الدول النامية بـ 100 مليار دولار أمريكي

وأضافت عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة المصرية اليابانية خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «تم الاتفاق على تقديم الدول العظمى تمويلًا للدول النامية قدره 100 مليار دولار أمريكي كل سنة حتى تقوم بمشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ والحد من آثارها، لكن هذا الأمر لم يحدث».

مصر تعمل بقوة على هذا المحور بقوة

وتابعت عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة المصرية اليابانية: «في مؤتمر جلاسكو الماضي، جرى الاتفاق على ضرورة العودة للتمويل، وبالتالي فإن مؤتمر هذا العام في شرم الشيخ بمصر مهم جدا لأننا على محك تنفيذ تمويل مشروعات الدول النامية في هذا الإطار، ومصر تعمل بقوة على هذا المحور، وفي الفترة السابقة وجهت القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتمت العديد من الشراكات واتفاقيات التعاون مع شركات كثيرة».