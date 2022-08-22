أخبار البورصة المصرية.. 1.4 مليار جنيه مكاسب سوقية في ساعة واحدة

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية مع بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، التي شهدت ارتفاعًا جماعيًا في أداء المؤشرات ومكاسب سوقية 1.4 مليار جنيه خلال الساعة الأولى من التداولات، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.26% إلى مستوى 10366.36 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.71%، عند مستوى 2211.11 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.57%

صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.57%، مع بداية التعاملات عند مستوى 3170.74 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.36% عند مستوى 1922.06 نقطة.

قيم التداولات ورأس المال

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 331.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 273.2 مليون سهم عبر تنفيذ 12.402 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 172 سهمًا، ارتفع 52 سهمًا، فيما انخفض 22 سهمًا واستقر 98 دون تغيير.

رأس المال السوقي يربح 1.4 مليار جنيه

بلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في منتصف تعاملات الجلسة، نحو 1.4 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 695.071 مليار جنيه.

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنَّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10 آلاف و400 نقطة وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 10 آلاف و500 نقطة.

مؤشر «EGX70» يواصل الصعود نحو مستوى 2260 نقطة

وأشار المحلل المالي، إلى أنَّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، في حالة استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 2200 والاستقرار أعلاه، قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى المقاومة الثاني وهو 2260 نقطة مدعومًا بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعةـ واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية.