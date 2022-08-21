أخبار البورصة المصرية.. 11.9 مليار جنيه مكاسب سوقية بأولى جلسات الأسبوع

شهدت البورصة المصرية ارتفاعات جماعية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعًا بنسبة 2.43% عند مستوى 10339.58 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.68%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2195.49 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3152.72 نقطة بارتفاع نسبته 1.9%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 2.15%

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 2.15%، ليغلق عند 1915.07 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 606.9 مليون سهم، وتنفيذ 54.576 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 193 سهمًا، إذ ارتفع 111 سهمًا، وانخفض 27، فيما استقر 55 سهمًا.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 693.656 مليار جنيه، بمكاسب 11.9 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لاختبار مقاومة 10400 نقطة

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أغلق مرتفعًا بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي، مع استقرار قيم وأحجام التداولات أعلى حاجز المليار الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي خلال تعاملات اليوم.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مؤشر البورصة الرئيسي بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10400 وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 10500 نقطة.

الأداء إيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وأشار إلى أنَّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، فقد أغلق اليوم بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 نقطة، بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.

بينما اتجه المستثمرون الأفراد العرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر ولكن لم ينجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 بنهاية تعاملات اليوم.

ويتوقع المحلل المالي، أنَّه في حالة استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 2200 والاستقرار أعلاهـ قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى المقاومة الثاني وهو 2060 نقطة مدعوماً بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعةـ واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية.