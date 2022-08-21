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مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام في بحر مويس بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي ونجلاء المستي
10:23 ص | الأحد 21 أغسطس 2022
جثة - صورة أرشيفية

جثة - صورة أرشيفية

لقي شاب عشريني مصرعه إثر غرفه أثناء قيامه بالاستحمام في بحر مويس في فاقوس بمحافظة الشرقية، وجرى انتشال الجثة وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بلاغ بمصرع شاب غرقا 

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا بوفاة «السيد ح. م. م»، باسفيسكيا الغرق أثناء قيامه بالاستحمام في بحر مويس بفاقوس.

وتبين من التحقيقات أن الشاب الراحل كان برفقة 3 من أصدقائه واقترح أحدهم النزول إلى مياه البحر في فاقوس من أجل الاستحمام، إلا أنه الشاب المتوفى كان رافضا، وأمام إصرار أصدقائه وتحديهم له استجاب لطلبهم، وأثناء قيامه بالاستحمام غرق ولم يستطعوا إنقاذه.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى فاقوس

تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

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