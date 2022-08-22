موعد تظلمات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالمنوفية.. المادة بـ35 جنيها

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، فتح باب التظلم على نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة 2022، بدءا من غد الثلاثاء، حتى الثالث من سبتمبر المقبل.

بدء تظلمات الشهادة الإعدادية 2022 بالمنوفية

أوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن الطالب المتظلم يسدد الرسوم المقررة للتظلم عن المادة الواحدة 35 جنيها، بديوان المديرية، ثم التوجه مباشرة لمقر لجنة النظام والمراقبة لـ الشهادة الإعدادية بمدرسة سيدي خميس الابتدائية، بجوار المديرية للاطلاع في نفس اليوم.

متابعة الدور الثاني للثانوية العامة 2022

يشار إلى أنه في الوقت ذاته، الدكتورة أماني قرني مدير المديرية ورئيس غرفة عمليات الدور الثاني للثانوية العامة بالمنوفية، يرافقها هاني عنتر وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، بحضور سامي مشعل رئيس مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة، وإسلام خطاب مسئول أمن المديرية، تابعوا توزيع صناديق أسئلة امتحانات الدور الثاني في يومها الثالث، حيث يؤدي طلاب شعبة الرياضيات اليوم اختبار مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة للمكفوفين اختبار مادة علم النفس «فترة أولى» ومادة علم الاجتماع «فترة ثانية».