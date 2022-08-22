رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني في جميع المحافظات
كتب:
أسماء أبو السعود
12:29 م | الإثنين 22 أغسطس 2022
محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثان
يبحث كثير من الطلاب وأسرهم عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني في جميع المحافظات، ليتسنى لهم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية فور صدورها، حتى يتمكن الطلاب من التقديم في مختلف المدارس سواء الثانوية العامة، أو الدبلومات بمختلف أنواعها الزراعية والتجارية والفندقية.
وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني في جميع المحافظات.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني بالمحافظات
وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2022 في جميع المحافظات من خلال الرابط التالي: https://moe.gov.eg/
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني الفيوم
وفي محافظة الفيوم، ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني، بنسبة نجاح بلغت 84.1% للإعدادية العامة، وبنسبة نجاح 77% في الشهادة الإعدادية المهنية دور ثان، وبنسبة 100% في الشهادة الإعدادية للتربية الخاصة.
ويستطيع طلاب محافظة الفيوم، الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني في الفيوم بالاسم ورقم الجلوس من خلال الروابط التالية:
https://prepnatega.emis.gov.eg/http://fymedu.online/Result.aspx
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني المنيا
وفيما يخص رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني في جميع المحافظات، فإنّ هناك موقع الوزارة والذي يتمكن الطلاب من خلاله من معرفة النتيجة في جميع المحافظات، أو من خلال الرابط الذي خصصته كل محافظة.
وخصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثان من خلال الرابط التالي:
https://www.facebook.com/pr.m.edu.minya?_rdc=1&_rdr
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني القاهرة
وفي محافظة القاهرة يمكن للطلاب الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني من خلال المواقع الالكترونية التالية:
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate
كما يمكن معرفة النتيجة من خلال الهاتف المحمول رقم 5757، أو الإتصال على الهاتف الأرضي رقم 09000100.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني الدقهلية
وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني بمحافظة الدقهلية، بنسبة نجاح بلغت 85.8%، ويمكن للطلاب معرفتها من خلال الرابط التالي:
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني الشرقية
وخصصت محافظة الشرقية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني، ليتمكن الطلاب من الحصول عليها فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم من خلال الرابط التالي:
http://www.sharkia.gov.eg/default.aspx
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني الأقصر
وفي محافظة الأقصر، يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني في محافظة الأقصر بعد اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر من خلال الرابط التالي:
https://prepnatega.emis.gov.eg/
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني سوهاج
وخصصت محافظة سوهاج رابط للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني بالمحافظة فور ظهورها من خلال الرابط التالي:
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني بني سويف
وتفصلنا ساعات قليلة عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني في محافظة بني سويف، فور اعتمادها من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ليتم إتاحتها للطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.benisuef.gov.eg/Default.aspx
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني دمياط
https://prepnatega.emis.gov.eg/
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني المنوفية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني القليوبية
وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني بمحافظة القليوبية ويمكن معرفتها من خلال الرابط التالي:
https://natiga.qalubiaedu.org/