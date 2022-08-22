يبحث كثير من الطلاب وأسرهم عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني في جميع المحافظات، ليتسنى لهم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية فور صدورها، حتى يتمكن الطلاب من التقديم في مختلف المدارس سواء الثانوية العامة، أو الدبلومات بمختلف أنواعها الزراعية والتجارية والفندقية.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني في جميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني بالمحافظات

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2022 في جميع المحافظات من خلال الرابط التالي: https://moe.gov.eg/

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني الفيوم

وفي محافظة الفيوم، ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني، بنسبة نجاح بلغت 84.1% للإعدادية العامة، وبنسبة نجاح 77% في الشهادة الإعدادية المهنية دور ثان، وبنسبة 100% في الشهادة الإعدادية للتربية الخاصة.

ويستطيع طلاب محافظة الفيوم، الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني في الفيوم بالاسم ورقم الجلوس من خلال الروابط التالية:

https://prepnatega.emis.gov.eg/http://fymedu.online/Result.aspx

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني المنيا

وفيما يخص رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني في جميع المحافظات، فإنّ هناك موقع الوزارة والذي يتمكن الطلاب من خلاله من معرفة النتيجة في جميع المحافظات، أو من خلال الرابط الذي خصصته كل محافظة.

وخصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثان من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pr.m.edu.minya?_rdc=1&_rdr

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني القاهرة

وفي محافظة القاهرة يمكن للطلاب الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني من خلال المواقع الالكترونية التالية:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

https://moe.gov.eg/

كما يمكن معرفة النتيجة من خلال الهاتف المحمول رقم 5757، أو الإتصال على الهاتف الأرضي رقم 09000100.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني الدقهلية

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني بمحافظة الدقهلية، بنسبة نجاح بلغت 85.8%، ويمكن للطلاب معرفتها من خلال الرابط التالي:

http://natiga.edudk.net/

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني الشرقية

وخصصت محافظة الشرقية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني، ليتمكن الطلاب من الحصول عليها فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم من خلال الرابط التالي:

http://www.sharkia.gov.eg/default.aspx

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني الأقصر

وفي محافظة الأقصر، يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني في محافظة الأقصر بعد اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر من خلال الرابط التالي:

https://prepnatega.emis.gov.eg/

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني سوهاج

وخصصت محافظة سوهاج رابط للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني بالمحافظة فور ظهورها من خلال الرابط التالي:

http://sohagnatiga.somee.com/

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني بني سويف

وتفصلنا ساعات قليلة عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني في محافظة بني سويف، فور اعتمادها من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ليتم إتاحتها للطلاب من خلال الرابط التالي:

http://www.benisuef.gov.eg/Default.aspx

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني دمياط

https://prepnatega.emis.gov.eg/

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني المنوفية

http://ng.monufiaportal.com/

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني القليوبية

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 دور ثاني بمحافظة القليوبية ويمكن معرفتها من خلال الرابط التالي:

https://natiga.qalubiaedu.org/