ريم مصطفى تنتظر عرض مسلسلها الجديد «دوبامين» بعد انتهاء تصويره

تنتظر الفنانة ريم مصطفي عرض مسلسلها الجديد «دوبامين»، الذى يتضمن 15 حلقة على إحدى القنوات الفضائية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء التصوير الأيام الماضية، إذ تجسد شخصيتها من خلال أحداث العمل الرئيسية، التي ترتبط بشخصية «زيدان»، الذي يجسدها الفنان محمد كيلاني، وذلك حسبما أعلن في بيان سابق.

أحداث مسلسل «دوبامين» لـ ريم مصطفي

وتدور أحداث مسلسل دوبامين، لـ ريم مصطفى حول أحداث واقعية، ويتناول المشاعر الإنسانية بشكل مختلف، من خلال مناقشة عالم «السوشيال ميديا»، ومدى تأثيرها على هذه المشاعر وتأثرها بها، وكيف أصبحت المشاعر تنشأ على «تطبيقات إلكترونية».

ويشارك في بطولة مسلسل «دوبامين»، ريم مصطفي، ومحمد كيلاني، وبسنت شوقي، ونورا ماجد، وأحمد بلال، وعبدالحليم بركات الشهير بـ«حليم»، وللمخرج رؤوف عبدالعزيز.

مشاركة ريم مصطفي في دراما رمضان 2022

وحققت ريم مصطفي نجاحا من خلال مشاركتها في دراما رمضان 2022، بمسلسل «سوتس بالعربي»، إذ كانت تدور أحداثه في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة آدم الذي يتحول عن طريق الصدفة إلى محامي في شركة محاماة كبيرة حينما يكشف سره للمحامي زين، ومعا يتولى الثنائي العديد من القضايا الشائكة.

أبطال مسلسل سوتس بالعربي

وشارك في بطولة المسلسل آسر ياسين، أحمد داود، وصبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين، وتارا عماد، وأحمد الأزعر، وعصام عمر، ويارا عزمي، ولبنى ونس، وإسماعيل شرف، وأحمد أسامة، ومن تأليف محمد حفظي، ومن إخراج عصام عبدالحميد.