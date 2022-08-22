عمرو حسن: 800 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 6 أشهر فقط

كشف الدكتور عمرو حسن، الخبير السكاني والمقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن مصر شهدت زيادة في عدد السكان، خلال الأشهر الستة الماضية فقط، بلغت 800 ألف نسمة، لافتا إلى أن الساعة السكانية، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت وصول عدد السكان في مصر اليوم الإثنين 22 أغسطس الجاري إلى 103 مليون و800 ألف نسمة.

أول ربع مليون زيادة في عدد السكان 2022

وأضاف «حسن»، في تصريحات صحفية اليوم، أن الساعة السكانية سجلت 103 ملايين نسمة في 22 فبراير2022 ومعني ذلك أن الزيادة السكانية في آخر 6 أشهر سجلت أكثر من 800 الف نسمة، حيث كانت زيادة الربع مليون نسمة الأول «250 ألفا»، في يوم 24 أبريل الماضي، أي خلال 61 يومًا من وصول عدد السكان إلى 103 ملايين نسمة ، ليصبح اجمالي عدد سكان مصر 103 ملايين و250 ألف نسمة، ثم سجلت زيادة 250 ألف نسمة يوم 22 يونيو 2022 أي خلال 59 يومً، ثم «الربع مليون الثالث»، يوم 11 أغسطس أي خلال 50 يومًا، ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 103 ملايين و750 ألفا في 11 أغسطس، و103 ملايين و800 ألف نسمة اليوم الإثنين 22 أغسطس.

وتابع «حسن»: «القوة البشرية هي أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وخفض معدلات البطالة».

مصر والكونغو وأثيوبيا والهند على رأس قائمة الزيادة السكانية

وأضاف المقرر السابق للمجلس القومي للسكان أنه وفقاً لتقرير التوقعات السكانية في العالم لعام 2022 الصادر عن الأمم المتحدة يوم 11 يوليو 2022، فإن أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 ستتركز في ثمانية بلدان «مصر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أثيوبيا، الهند، نيجيريا، باكستان، الفلبين، تنزانيا».

وأشار الى أن مصر الآن أمامها فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، خاصة بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتمامه الكبير بقضية الزيادة السكانية في مصر، ووضعها نصب عينيه، وألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، لافتًا إلى طموحه الكبير وهدفه الواضح لخفض معدل الزيادة السنوية إلى 400 ألف نسمة سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق، سيساهم في حل الكثير من مشاكل مصر».