ضبط 1662 قضية تموينية متنوعة.. بينها «حجب سلع غذائية»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1662 قضية تموينية متنوعة، بينها قضايا حجب سلع غذائية.

11 قضية امتناع عن توريد قمح

كما جرى ضبط 11 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ132٫300 طن أقماح محلية، فضلا عن 5 قضايا أخرى في مجال أجهزة التنبيه الصوتي، بمضبوطات بلغت 120 قطعة «14 صوتية – 48 ضوئية – 58 ملصقا»، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.