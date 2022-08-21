ضبط 1475 قضية تموينية متنوعة بينها «حجب سلع غذائية»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1475 قضية تموينية متنوعة، بينها قضايا حجب سلع، وبيع منتجات بأسعار أزيد من المعلن.

34 قضية مضبوطات

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 34 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 58154 عبوة سجائر مختلفة الأنواع.

قضايا تهريب القمح

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات وزنت 18 طن أقماح محلية، كما تم ضبط قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ5,400 طن أقماح محلية، كما جرى ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت 101 قطعة «10 صوتية – 32 ضوئية – 59 ملصقا»، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.