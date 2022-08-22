تنسيق الشهادات المعادلة العربية.. استمرار سحب الملفات من مكتب عين شمس وفروعه

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق على استمرار العمل في المكتب الرئيسي للتنسيق ومقره جامعة عين شمس وفروعه بجامعات أسيوط والإسكندرية لاستقبال طلاب تنسيق الشهادات المعادلة العربية 2022 والأجنبية، وذلك لصرف أوراق التقدم والالتحاق وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفًا أن عدد المسجيلن من طلاب الشهادات العربية بلغ حتى الآن ما يزيد عن 3000 طالب وطالبة من مختلف الشهادات.

تنسيق الشهادات المعادلة العربية 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صرف أوراق طلاب تنسيق الشهادات المعادلة العربية مستمر حتى 5 سبتمبر المقبل بالمكتب الرئيسي وفروعه بالمحافظات، لجميع الدول، باستثناء طلاب الشهادات السودانية والليبية، حيث يتم قبول وصرف الأوراق الخاصة بهم من مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، مؤكدًا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غدًا الثلاثاء الستار على تنسيق المرحلة الثانية 2022 بغلق باب التسجيل للرغبات والتمهيد لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة خلال الأيام القليلة المقبلة.