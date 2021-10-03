رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة شهادات الثانوية العامة 2021 المعادلة العربية والأجنبية، وذلك عبر رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية من خلال بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2021، لمعرفة النتيجة اضغط على رابط الاستعلام هنـــــــا، موضحة أنه تقرر أن يتم سداد ثمن دليل القبول للجامعات وباقي الأوراق بموجب إذن الدفع الذي يطبع من على الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات 2021، مع دفع حوالة بريدية بإحدى مكاتب البريد المختلفة من خلال الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون رقم (9190447778).

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فور دخول الطالب على رابط الاستعلام من هنـــــا يمكنه الاطلاع عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية، سيتم استلام رقم الدخول، وكذلك لرقم السري على الهاتف المحمول المسجل بالموقع الخاص بالطالب حتي يتم حضوره إلى المكتب أو أي فرع تابع له مرة واحدة فقط وذلك عند تسليم الشهادات.

وأوضحت الوزارة، أنه يتاح للطالب بواسطة برنامج تسجيل التنسيق الإلكتروني للشهادات المعادلة 2021 حجز الموعد وكذلك التاريخ للذهاب إلى مقر مكتب التنسيق أو أي من فروعه لتسليم أوراقه مرفقة بطبعة البيانات الأساسية، وكذلك الدرجات الخاصة به والرغبات، لمنع التكدس والازدحام للطلاب تماشيًا مع ظروف انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، أنها أتاحت جميع الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات المختلفة للشهادات المعادلة للثانوية العامة 2021 عبر رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية، لعدد من الشهادات العربية عبر الموقع، كي يطلع الطلاب على الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة 2021.

نتائج الشهادات المتاحة عبر رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية

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