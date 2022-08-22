«حسن شحاته» يطالب بمتابعة صرف مستحقات أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاته، بمكتبه في ديوان عام الوزارة، بممثلين عن مستحقي المعاشات التقاعدية أو ورثتهم الذين سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص في دولة العراق، لبحث مستجدات صرف تلك المستحقات وحل المعوقات التي تحول دون الحصول عليها.

الاستجابة لطلب أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق

وأكد الوزير أن الوزارة لن تدخر جهدا في إنجاز هذا الملف، موجها الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمتابعة اللحظية مع الملحق العمالي التابع للوزارة في مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بدولة العراق واتخاذ خطوات جدية في هذا الشأن.

دور الوزارة هو خدمة العمال في الداخل والخارج

وحرص الوزير على النزول بنفسه وطمأنة أصحاب المعاشات التقاعدية المتواجدين بديوان عام الوزارة بعد اجتماعه مع ممثلين عنهم، مؤكدا أن دور الوزارة هو خدمة العمال بالداخل والخارج، والسعي نحو حصول المصريين العاملين بالخارج على مستحقاتهم.

وقال حسن شحاتة إنه سوف يتم التواصل من خلال الوزارة مع الجهات العراقية المختصة وبحث كافة المشكلات التي يواجهها أصحاب المعاشات التقاعدية والعمل على تذليلها.

ومن جانبهم أعرب ممثلو أصحاب المعاشات عن سعادتهم بتولي الوزير حسن شحاته منصبه وزيرا للقوى العاملة وقدموا له التهنئة داعين الله أن يعينه على تحمل المسئولية الملقاة على عاتقه.