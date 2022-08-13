«النواب»: 9 ملفات في غاية الأهمية أمام وزير التنمية المحلية الجديد

هنأ الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللواء هشام آمنة، على توليه وزارة التنمية المحلية، خلفًا لـ اللواء محمود شعراوي، إذ ذكر أن هناك ملفات في غاية الأهمية تنتظر وزير التنمية المحلية الجديد، أبرزها ملف التصالح في مخالفات البناء، ثم ملف تراخيص البناء، إذ من الضروري العمل على تخفيف الاشتراطات البنائية التي صدرت في اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد».

القيادات المحلية تحتاج دعما واهتماما في وزارة التنمية المحلية

وأضاف «الفيومي»، أنه من أبرز الملفات المهمة التي ستعرض أمام وزير التنمية المحلية، هو ملف البناء على الأراضي الزراعية، وكذلك ملف التخلص من القمامة، إذ أن الدولة المصرية في حاجة لتفعيل منظومة التخلص من المخلفات في مختلف المحافظات، فضلًا عن ملف ترشيد الطاقة في المحليات، بجانب ملف تدريب قيادات الإدارات المحلية على أن تكون رجل شارع، لأن المعينين يحتاجون إلى تدريبات عملية وليست نظرية، وكذلك العمل على انتخابات المجالس المحلية، موضحًا أن القيادات المحلية تحتاج إلى دعم واهتمام في وزارة التنمية المحلية، فضلًا عن قانون رخص المحال العامة.

الملفات تشمل ملف السايس

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الملفات أمام هشام آمنة، تشمل ملف السايس، إذ أن القانون الخاص بالسايس صدر ولم يطبق بالشكل الذي ترجوه اللجنة، كما أن ملف تقنين وضع اليد يتحرك ببطء شديد، كما أن تراخيص المباني يشهد مشكلات للعام الثاني على التوالي، وأدى إلى توقف البعض عن أعمالهم، «إذا نجحت المحليات سيكون هناك رضا من المواطن وسيكون أيضا راضيا عن الحكومة»، إذ يجب أن تبحث الحكومة عن رضا المواطن أولا في تقديم الخدمات.