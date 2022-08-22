بالصور والأرقام.. «حياة كريمة» تكشف عن إنجازاتها في كفر الشيخ

يواصل قطار «حياة كريمة» مسيرته، لتحقيق المزيد من الإنجازات على أرض الواقع في الريف المصري، بهدف الارتقاء بحياة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليه، بكل القطاعات، وأعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، في تقرير رقمي لها مرفق بالصور، عن آخر مستجدات نسب تنفيذ المشروعات في مركز مطوبس، التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

مشروعات حياة كريمة

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن خطة سير عملها في مشروعات المبادرة في مركز مطوبس بكفر الشيخ، مشيرة إلى إنجاز عدد من المشروعات، بالتحديد في قرى مركز مطوبس، إذ قام فريق المؤسسة، بمتابعة عمليات تنفيذ المشروعات في المركز، ومنها مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي بالجزيرة الخضراء، ومجمع الخدمات للمواطنين والمجمع الزراعي بقرية بني بكار، مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ نقطة إسعاف الهكس، نقطة مطوبس، ومركز شباب خان الجني والوحدة البيطرية ببني بكار.

الانتهاء من 7 مشروعات بالكامل

ونشرت المؤسسة «جراف» مبينا به نسب إنجاز المشروعات التابعة لـ«حياة كريمة»، في مركز مطوبس، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ الانتهاء من 100% من نقطة إسعاف مطوبس.

ـ الانتهاء من 100% من نقطة إسعاف الهكس.

ـ الانتهاء من 100% من مجمع الخدمات الزراعية ببني بكار.

ـ الانتهاء من 100% من مركز شباب خان الجنى.

ـ الانتهاء من 100% من اعمال الوحدة البيطرية ببني بكار.

ـ الانتهاء من 100% من مجمع الخدمات الزراعية بمنية المرشد.

ـ الانتهاء من 98% من مجمع الخدمات الزراعية بالجزيرة الخضراء.

ـ الانتهاء من 97% من مجمع خدمات المواطنين بمنية المرشد.

ـ الانتهاء من 98% من مجمع خدمات المواطنين بقرية بني بكار.

ـ الانتهاء من 97% من مجمع خدمات المواطنين بالجزيرة الخضراء.