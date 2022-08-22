خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل على موقع دعم مصر

يستمر موقع دعم مصر في تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل على الرابط الرسمي له، وذلك لخدمة أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يستكملوا إضافة رقم الهاتف المحمول لبطاقة التموين حتى الآن، والذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز تطالبهم بتسجيل رقم محمول مسجل بإحدى شركات المحمول باسم رب الأسرة لنجاح عملية تسجيل الرقم وتحديث بيانات البطاقة.

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل على موقع دعم مصر

ويتم تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل على موقع دعم مصر من خلال خطوات بسيطة بعد الدخول على الرابط الرسمي للموقع من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- فتح الرابط الرسمي للموقع من هنـــا.

2- تظهر الصفحة الرئيسية للموقع مفتوح بها خانة تدوين رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقمًا على كارت البطاقة الذكي.

3- بالضغط على التالي تظهر خانة أخرى تط\لب تدوين رقم الموبايل لصاحب بطاقة التموين.

4- يرسل موقع دعم مصر رسالة تفيد بقبول الرقم أو رفض تسجيله أو مراجعته.

وبشأن مراجعة الرقم المحمول، فإن وزارة التموين تشترط أن يكون رقم الهاتف الذي تم إدخاله مسجلا في إحدى شركات المحمول الأربع باسم رب الأسرة وليس باسم أحد أبناء الأسرة المستفيدين من الدعم، باستثناء أسر السجناء وكبار السن فوق 65 عاما طبقا لقرار وزاري صادر باستثنائهم من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

استمرار تسجيل رقم الموبايل بعد انتهاء المهلة

من جانبه، أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتحول الرقمي، استمرار تفعيل خدمة تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر لما بعد انتهاء مهلة إضافة الرقم المحمول على البطاقة والمقرر انتهائها 30 أغسطس الجاري.