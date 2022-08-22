فيلم الدعوة عامة يحصد 108 آلاف جنيه بدور العرض أمس الأحد

حقق فيلم «الدعوة عامة» أمس بدور العرض ما يقرب من 108 آلاف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

فيلم الدعوة عامة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي ومحمد عبدالرحمن توتا وأسماء أبو اليزيد ودينا وسوسن بدر، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج وائل فرج.

قصة فيلم الدعوة عامة

تدور أحداث فيلم الدعوة عامة في إطار من الكوميديا حول شاب يدعى «معتز»، وهو شاب مستهتر وتدعي والدته عليه دعوة تصيبه هو وكل من معه، بحسب ما ظهر في البرومو الذي طرح عبر قناة الشركة المنتجة على «يوتيوب».

واحتل الفيلم المركز الأخير بين الأفلام المنافسة من حيث الإيرادات أمس، بعدما حقق 108 آلاف جنيه.

الأفلام المنافسة لـ فيلم الدعوة عامة

جاء في المرتبة الأولى فيلم «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وحقق مايقرب من 551 ألف جنيه، ثم فيلم «كيرة والجن» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز حيث حقق مايقرب 339 ألف جنيه، يليهما فيلم «عمهم» من بطولة محمد إمام، والذي حقق مايقرب من 243 ألف جنيه، وفيلم «بحبك» بطولة تامر حسني مايقرب 163 ألف جنيه.